Courtney Love VS Olivia Rodrigo | polemica per il poster di “Sour Prom”

(Di lunedì 28 giugno 2021)contro: per la rocker, il manifesto del film concerto della popstar ‘’ ricorda troppo la cover di ‘Live Through This’ delle Hole. Tutto è partito Giovedì, con un post dellasu Instagram. L’immagine era accompagnata dalla didascalia: “Trova le differenze”.ha postato le due immagini mettendole a confronto.è fotografata come una reginetta di bellezza sfatta, fiori tra le braccia, coroncina in testa, mascara che cola. Il chiaro riferimento è alla copertina ...

Per la rocker, il manifesto del film concerto della popstar 'Sour Prom' ricorda troppo la cover di 'Live Through This' delle Hole. "Adoro te e quel disco". "Mandami dei fiori con un ......Foglietta e Alessandro Tedeschi sono i protagonisti della commedia 'non romantica' " Blackout"... Il film vanta un cast autorevole: Kate Beckinsale , Bobby Cannavale , Jai, Laverne Cox, ...Courtney Love contro Olivia Rodrigo. La polemica per un presunto plagio. Il poster del concerto della Rodrigo copiato dalla cover di C.Love?Per la rocker, il manifesto del film concerto della popstar ‘Sour Prom’ ricorda troppo la cover di 'Live Through This' delle Hole. «Adoro te e quel disco». «Mandami dei fiori con un bigliettino» ...