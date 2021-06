Cottarelli su Interspac | «Spero che Valentino Rossi accetti»

(Di lunedì 28 giugno 2021) «L’dea è nata due anni mezzo fa, vogliamo lavorare con la società, siamo ancora nella fase esplorativa e non nella fase della raccolta, mentre ancora da decidere il livello minimo delle cifre individuali», che dovrebbe essere tra i 500-700 euro. Ai microfoni di Radio Anch’io Sport il professor Carlo, ha spiegato l’iniziativa di azionariato L'articolo

Ai microfoni di Radio Anch'io Sport il professor, Carlo, spiega l'iniziativa di azionariato popolare. "Siamo in contatto anche con Valentino Rossi tramite il suo agente, spero ..., Carlo, presidente dell'azienda che sta promuovendo il progetto dell'azionariato popolare, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport. Sono arrivate nuove specifiche ..."L'idea è nata due anni e mezzo fa, quando abbiamo creato la società. Da allora sono cambiate molte cose, dal punto di vista sportivo l'Inter è andata bene, da quello finanziario no. Cosa c'è di più b ...«In linea di principio i rendimenti ci possono essere, l'importante è capire che non si tratta di un investimento a fondo perduto», ha detto Cottarelli.