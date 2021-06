Cos' è InterSpac | missione | piano e soci del progetto di azionariato popolare

Advertising

Memix1968 : @CottarelliCPI @fabri_madesimo Cos'è interspac? - InvestireDaZero : InterSpac: cos'è e chi sono i vip pronti all’azionariato popolare - infoitsport : InterSpac: cos'è e chi sono i vip pronti all’azionariato popolare - cmercatoweb : ???? Cos'è #INTERSPAC, la rivoluzione societaria in casa #Inter. Il presidente #Cottarelli la presenta - AntoninoLoRe : Carlo #Cottarelli presidente di #InterSpac Srl, ha spiegato il progetto di azionariato popolare che nasce 'per raff… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos InterSpac

Carlo Cottarelli, presidente diSrl, ha spiegato il progetto di azionariato popolare che nasce "per rafforzare l'Inter con capitali forniti da noi tifosi, integrati da risorse di investitori istituzionali, in un quadro ...Carlo Cottarelli, presidente diSrl, ha spiegato il progetto di azionariato popolare che nasce "per rafforzare l'Inter con capitali forniti da noi tifosi, integrati da risorse di investitori istituzionali, in un quadro ...Cottarelli torna a parlare del progetto di azionariato popolare per l'Inter. Nei piani di InterSpac anche Valentino Rossi... e Rummenigge.Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, società che potrebbe aiutare l'Inter con un progetto di azionariato popolare, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 Rai nel corso di Radio Anch'Io Sport per ...