Cosa succede a chi salta la seconda dose del vaccino (Di lunedì 28 giugno 2021) In Italia non sembra un fenomeno diffuso, ma c'è un po' di preoccupazione sia dal punto di vista sanitario sia organizzativo Leggi su ilpost (Di lunedì 28 giugno 2021) In Italia non sembra un fenomeno diffuso, ma c'è un po' di preoccupazione sia dal punto di vista sanitario sia organizzativo

Advertising

borghi_claudio : @Luciano75697063 Sulla base dei dati che ci hanno presentato sembrerebbe logica la vaccinazione per gli over 50. Da… - CarloCalenda : A ok. È cosa diversa. Mi pare. Io sono molto preoccupato per il fatto che circa 3 mil di over 60 non risultano vacc… - NicolaPorro : Altro che canti sui balconi: ecco cosa succede ai consumi in Italia. Il mio editoriale su @ilgiornale ?? - teresacapitanio : Vaccino, cosa succede entro l'estate: nuovo annuncio di Speranza , più dettagli : - mvrtyf : cosa succede -