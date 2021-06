Coronavirus, oggi 389 contagi e 28 morti: cresce la paura per il focolaio a Maiorca (Di lunedì 28 giugno 2021) oggi i dati legati ai contagi in Italia da Coronavirus calano, 5 regioni dichiarano zero positivi, ma cresce la paura per il focolaio a Maiorca, il governo riflette sulla possibilità di rivedere il Green Pass. I dati del bollettino del Ministero della Saluta riporta oggi 389 nuovi contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore mentre 28 i morti a causa del virus nell’ultima giornata. Mentre sono 54.682 gli attualmente positivi in Italia ma di questi 1.723 son ricoverati in area non ... Leggi su ck12 (Di lunedì 28 giugno 2021)i dati legati aiin Italia dacalano, 5 regioni dichiarano zero positivi, malaper il, il governo riflette sulla possibilità di rivedere il Green Pass. I dati del bollettino del Ministero della Saluta riporta389 nuovidain Italia nelle ultime 24 ore mentre 28 ia causa del virus nell’ultima giornata. Mentre sono 54.682 gli attualmente positivi in Italia ma di questi 1.723 son ricoverati in area non ...

