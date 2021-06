Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 28 giugno: 389 nuovi casi e 28 morti. Il tasso di positività è stabile allo 0,5% (Di lunedì 28 giugno 2021) Ieri c'erano stati 782 contagi e 14 morti. Calano di 5 unità le terapie intensive, di 20 quelli in area medica. La Sicilia è la regione che fa registrare più contagi (84). Nessun caso in Liguria, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta Leggi su repubblica (Di lunedì 28 giugno 2021) Ieri c'erano stati 782 contagi e 14. Calano di 5 unità le terapie intensive, di 20 quelli in area medica. La Sicilia è la regione che fa registrare più contagi (84). Nessun caso in Liguria, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta

