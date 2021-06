Coronavirus in Italia | il bollettino del 28 giugno | 389 nuovi casi

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 782 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero del… - rtl1025 : ?? Sono 389 i positivi al test del #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - Open_gol : Il virus continua a mutare e gli esperti chiedono di non abbassare la guardia durante i mesi estivi. Perché da soli… - Corriere : Covid, il bollettino di oggi 28 giugno: 389 nuovi casi e 28 morti. Il tasso di positività a 0,5% - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 28 giugno: tutti i dati aggiornati - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Sono 389 i positivi al test delinnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 782. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14. Sono stati eseguiti 75.- - > Leggi Anche, la situazione dei contagi in: la mappa e i grafici interattivi I numeri della pandemia I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid registrano un calo ...in ragione della situazione emergenziale da Covid-19, nella corrente Stagione Sportiva 2020/2021 sono state annullate le competizioni di cui all’art. 49, comma 1, lett. c), N.O.I.F., per ...Sono 389 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 28 giugno, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 28 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti ...