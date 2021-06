Coronavirus | il bollettino nazionale | 927 nuovi positivi | 10 decessi

Advertising

infoitsalute : Bollettino coronavirus 28 giugno 2021 Liguria e Italia con positivi e numero morti - infoitinterno : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 28 giugno 2021: 68912 (+7) rispetto a ieri - NovaraToday : Coronavirus, 14 nuovi contagi in tutto il Piemonte nelle ultime 24 ore - corrierelamezia : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 28 giugno 2021: 68912 (+7) rispetto a ieri - Corriere di Lame… - CosenzaPage : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 28 giugno 2021: 68912 (+7) rispetto a ieri - -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Liguria . Non si registra alcun nuovo caso di contagio danell'odiernoAlisa/Regione per il ministero della Salute. E' la prima volta per questo 2021: nel 2020 l'azzeramento dei nuovi contagi arrivò il 12 luglio .Sono 48 i nuovi casi diregistrati ieri in Campania, analizzati 1.761 tamponi molecolari. L'indice di contagio ... Nelodierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania ...269.635 casi, 3.068 decessi, 250.528 guariti, 16.039 malati. Dati del 27 giugno 2021. Il vicepresidente Delcy Rodríguez ha annunciato che sono stati ...Coronavirus: i dati di lunedì 28 giugno 2021.Zero decessi, 1 solo caso positivo. 438.077 vaccinazioni. Tornano a zero i decessi per covid in Trentino ed anche i nuovi contagi si avvicinano all’azzeram ...