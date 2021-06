Coronavirus | il bollettino aggiornato ad oggi | lunedì 28 giugno 2021

(Di lunedì 28 giugno 2021) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati delodierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati La Protezione Civile, come di consueto, ha comunicato i dati delodierno: risultano 389 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna sono 28 le vittime e si registrano 2.839 guariti. Si rilevano, inoltre, -5 terapie intensive e -20 ricoveri in strutture ospedaliere. Si registra un tasso di positività del 0,5% (+0,0%). Infine, le dosi di vaccino somministrate in totale ammontano a 50.089.618. Daanche la Valle d’Aosta è entrata ...

Advertising

SassiLive : CORONAVIRUS IN ITALIA, BOLLETTINO 28 GIUGNO: 22 MORTI, 174 CASI POSITIVI, 307 GUARITI - zazoomblog : Bollettino Coronavirus Protezione Civile 28 giugno: i dati ufficiali - #Bollettino #Coronavirus #Protezione - cmdotcom : #Coronavirus, il bollettino: 389 nuovi positivi, 28 morti - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 giugno: 389 nuovi casi, i morti sono 28 - notizieoggi24 : Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 28 giugno: calano i casi positivi. Aumento dei morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sono 389 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 782. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14. Sono stati eseguiti 75.Lo rileva ildel ministero della Salute, secondo cui ci sono stati 28 morti (il giorno ... - - > Leggi Anche, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi ...Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 10 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni ...