Coronavirus, De Luca: in Campania la mascherina va tenuta sempre (Di lunedì 28 giugno 2021) "E' una doppia idiozia dire che si può portare la mascherina in tasca perché le mascherine sono contagiate sulla superficie esterna, quindi se me porto in tasca quando la prendo mi infetto la mano" dice il presidente della Regione Campania Leggi su rainews (Di lunedì 28 giugno 2021) "E' una doppia idiozia dire che si può portare lain tasca perché le mascherine sono contagiate sulla superficie esterna, quindi se me porto in tasca quando la prendo mi infetto la mano" dice il presidente della Regione

Advertising

LaCittaSalerno : +++ #CORONAVIRUS +++ De Luca: «Eliminare l'uso della mascherina è imbecille» LEGGI QUI --> - GioCo1950 : Monitoraggio settimanale epidemia Covid in Veneto, Luca Fusaro: dati al 25 giugno ore 17 (epidemia) e al 27 giugno… - carlofavaretti : La ragione del pessimismo: sulla pandemia si continua a preferire gli scenari peggiori @Linkiesta @amingardi… - generacomplotti : #fakeNews Vincenzo De Luca dice che il #Coronavirus non è stato messo a punto dalla Umbrella Corporation per finanz… - Luca__Pagani : @fdragoni @FabriAngelini Nel Regno unito, a causa della paurosa (???) variante Delta, 14.876 nuovi positivi e 11 de… -