Coronavirus | 389 nuovi casi positivi tra i 75 861 tamponi processati I decessi sono 28

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 giugno 2021)stati 389 irintracciati nelle ultime 24 ore in Italia tra i 75.861. I morti28. Lieve calo delle ospedalizzazioni con 20 posti letto in meno occupati in area medica e 5 in meno in terapia intensiva, dove siregistrati 5 ingressi (due nel Lazio, uno in Lombardia, Piemonte e Sicilia). Nelle strutture restano ricoverate 1.723 nei reparti Covid e 289 in rianimazione. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.