Corea del nord, il leader Kim Jong - un appare 'emaciato'. Nuovi dubbi sulla sua salute (Di lunedì 28 giugno 2021) Ancora dubbi sulle condizioni di salute Kim Jong - un. A sollecitare l'attenzione, sul leader della Corea del nord , è la tv di Stato nordCoreana Kctv che ha mandato in onda il commento di un ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) Ancorasulle condizioni diKim- un. A sollecitare l'attenzione, suldelladel, è la tv di Statona Kctv che ha mandato in onda il commento di un ...

Advertising

davidallegranti : Le primarie del Pd della Corea del Nord - SalvatoreMRighi : @ag_vito @TarroGiulio @RobertoBurioni Disse l'aspirante twittatore. Per la Corea del Nord in fondo a sinistra, prego. - zampolex : @ZagoValter @ivanscalfarotto @SkyTG24 Pazza idea che per avere idee bisogna avere consenso elettorale In Corea del… - MatteoPuzzuoli : Italia vs Serbia,la Slovenia di Doncic vs la Lituania di Sabonis,il Canada con 700 giocatori NBA (e altri 700 assen… - kontross : RT @SMaurizi: nessuna televisione del mondo sviluppato vorrà più lavorare con la #RAI e i suoi giornalisti se si crea il precedente che le… -