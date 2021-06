Continuano a spuntare siti online che vendono medicinali per contrastare il Covid 19 e preparati per dimagrire. Attenzione, sono pericolosi per la salute! (Di lunedì 28 giugno 2021) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Un anno e mezzo dopo l’inizio della pandemia e le polemiche feroci che hanno segnato il dibattito, prima sulle cure e adesso sui vaccini, c’è un’indagine dei carabinieri del Nas – il Nucleo anti sofisticazione – che mostra quali sono i veri pericoli dai quali ci si deve difendere. Solo nell’ultimo mese sono stati infatti oscurati 20 siti internet dove era possibile acquistare medicinali che secondo l’offerta “servono a guarire dal Covid 19”. Il trucco era semplice quanto usuale: «I siti web erano stati collocati su server ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 giugno 2021) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Un anno e mezzo dopo l’inizio della pandemia e le polemiche feroci che hanno segnato il dibattito, prima sulle cure e adesso sui vaccini, c’è un’indagine dei carabinieri del Nas – il Nucleo anti sofisticazione – che mostra qualii veri pericoli dai quali ci si deve difendere. Solo nell’ultimo mesestati infatti oscurati 20internet dove era possibile acquistareche secondo l’offerta “servono a guarire dal19”. Il trucco era semplice quanto usuale: «Iweb erano stati collocati su server ...

Advertising

AntoG_25 : [...] a perdere il suo significato, a diventare una routine fine a sé stessa. Sul web e sugli spalti continuano sem… - Radio1Rai : #Saman Potrebbero spuntare nuovi indagati nella vicenda delle 18enne pachistana scomparsa a Reggio Emilia dopo esse… - nicole_plume : continuano a spuntare foto e a me va benissimo????????????????????? - currentlydeadd : @manurxk Comunque che schifo, in teoria Naruto e Sasuke avrebbero dovuto rappresentare 'l'apice' della forza e ques… - vespertime : @L_Wonka Non ho approfondito sinceramente. Magari sono stati cancellati nel frattempo ma continuano a spuntare, che… -