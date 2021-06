Conte sfida Grillo e chiama il popolo: votare su mio statuto (Di martedì 29 giugno 2021) Sia il Movimento 5 stelle a decidere chi, tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, abbia ragione. Tradotto in poche e un po' grossolane parole è questo il messaggio che l'ex presidente del Consiglio ha lanciato nella sua (attesissima) conferenza stampa al Tempio di Adriano. Dunque, dopo il confronto-scontro a distanza con il fondatore e garante sul nuovo statuto e la nuova governance pentastellata, l'avvocato del popolo si appella, per l'appunto, al popolo del Movimento.Al M5s, ha detto, "serve una leadership solida" e non "una diarchia", né tantomeno è disposto a fare il "prestanome". "Con ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 giugno 2021) Sia il Movimento 5 stelle a decidere chi, tra Giuseppee Beppe, abbia ragione. Tradotto in poche e un po' grossolane parole è questo il messaggio che l'ex presidente del Consiglio ha lanciato nella sua (attesissima) conferenza stampa al Tempio di Adriano. Dunque, dopo il confronto-scontro a distanza con il fondatore e garante sul nuovoe la nuova governance pentastellata, l'avvocato delsi appella, per l'appunto, aldel Movimento.Al M5s, ha detto, "serve una leadership solida" e non "una diarchia", né tantomeno è disposto a fare il "prestanome". "Con ...

