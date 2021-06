Conte Movimento 5 Stelle: ex premier verso il distacco definitivo? (Di lunedì 28 giugno 2021) Conte Movimento 5 Stelle: l’ex premier annuncia un importante conferenza stampa per il pomeriggio di oggi, lunedì 28 giugno 2021. Secondo le indiscrezioni darà l’addio al Movimento: a pesare sulla decisione lo strappo con il “garante” pentastellato Beppe Grillo. Conte Movimento 5 Stelle: oggi annuncio dell’addio? Conte Movimento 5 Stelle: sembrava ormai certo che l’ex premier fosse in procinto di prendere le redini pentastellate, invece, oggi – lunedì 28 giugno ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 28 giugno 2021): l’exannuncia un importante conferenza stampa per il pomeriggio di oggi, lunedì 28 giugno 2021. Secondo le indiscrezioni darà l’addio al: a pesare sulla decisione lo strappo con il “garante” pentastellato Beppe Grillo.: oggi annuncio dell’addio?: sembrava ormai certo che l’exfosse in procinto di prendere le redini pentastellate, invece, oggi – lunedì 28 giugno ...

