Conte: “Ho una proposta politica chiara per il M5S, chiedo maggioranza forte” (Di lunedì 28 giugno 2021) Giuseppe Conte, l’uomo delle mediazioni, stavolta non gira attorno alle cose e sgombra il campo da ogni possibile soluzione per il Movimento 5 Stelle che preveda una diarchia tra lui e il fondatore Beppe Grillo. Di più, conclude il suo intervento nella conferenza stampa convocata nel pomeriggio di lunedì con “una proposta politica chiara, lo statuto, che sottoporrò al per il M5S a cui chiedo maggioranza forte”. No, non pretende le scuse di Grillo: “Ho il senso dell’ironia”, ma non vuole esserci ambiguità: “Sta a lui decidere se essere un padre generoso”. L’ex presidente ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 giugno 2021) Giuseppe, l’uomo delle mediazioni, stavolta non gira attorno alle cose e sgombra il campo da ogni possibile soluzione per il Movimento 5 Stelle che preveda una diarchia tra lui e il fondatore Beppe Grillo. Di più, conclude il suo intervento nella conferenza stampa convocata nel pomeriggio di lunedì con “una, lo statuto, che sottoporrò al per il M5S a cui”. No, non pretende le scuse di Grillo: “Ho il senso dell’ironia”, ma non vuole esserci ambiguità: “Sta a lui decidere se essere un padre generoso”. L’ex presidente ...

