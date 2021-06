Conte-Grillo | resta il gelo dell’avvocato | «Beppe | la verità? Hai distrutto il progetto del M5S»

(Di lunedì 28 giugno 2021) Le aperture del garanteconsiderate calibrate su temi di poco conto, come i vicepresidenti. L’ex premier: nulla di personale, ma non ho l’agibilità politica

"Allora, Giuseppe, possiamo fare così. I vicepresidenti del Movimento te li poi scegliere tu, va bene?". Nella robusta task - force di mediatori tra Beppee Giusepperaccontano che, durante la telefonata pomeridiana tra i due , a un certo punto è venuta fuori l'apertura del garante sulla scelta dei vice , a cui nello statuto è dedicato un ...... dove la recente iper scissione dei 5 Stelle ha messo in evidenza un totalitarismo incarnato da un leader 'carismatico' (il comico Beppe) rispetto a uno politico democratico (Giuseppe) ...LA SASSATA; FS/ANAS, la ricreazione è finita: Ferraris fa sul serio L’ombra del “metodo Draghi” si sta allungando anche sulle Ferrovie e sull’ANAS. Archiviata la discussa ...Le aperture del garante considerate calibrate su temi di poco conto, come i vicepresidenti. L’ex premier: nulla di personale, ma non ho l’agibilità politica.