Conte e Grillo, telefonata di fuoco con aut aut dell'ex premier: una "nuova" poltronissima per Rocco Casalino (Di lunedì 28 giugno 2021) Giuseppe Conte e Beppe Grillo verso la riappacificazione. La telefonata tanto attesa tra il leader in pectore e il fondatore del Movimento 5 Stelle è arrivata in una calda domenica di giugno. Obiettivo: trovare un accordo ed evitare una scissione fatale per il futuro dei grillini. Fonti interne, infatti, raccontano che in questi giorni si sarebbe allargata la fetta di grillini che non vorrebbe un "allontanamento" del garante. In sostanza, sì a Conte ma con Grillo. E per farlo - rivela in un retroscena Il Tempo - i due devono scendere a compromessi. Uno di questi è sul nuovo capo della ...

