Conte attacca Grillo: «Decida lui se essere genitore generoso o padre padrone del nuovo Movimento» (Di lunedì 28 giugno 2021) In conferenza stampa l’ex presidente del Consiglio attacca il fondatore del Movimento e chiede un voto online che accetti il nuovo Statuto e lo proclami leader. Si definisce «chiaro e netto per amore del Movimento e non per arroganza» Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e (forse ex) leader in pectore del Movimento 5 Stelle. Lo dice in una conferenza stampa in cui, per una volta senza troppi giri di parole, attacca il fondatore Beppe Grillo, accusandolo di essere ancorato a vecchie ambiguità e di ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) In conferenza stampa l’ex presidente del Consiglioil fondatore dele chiede un voto online che accetti ilStatuto e lo proclami leader. Si definisce «chiaro e netto per amore dele non per arroganza» Giuseppe, ex presidente del Consiglio e (forse ex) leader in pectore del5 Stelle. Lo dice in una conferenza stampa in cui, per una volta senza troppi giri di parole,il fondatore Beppe, accusandolo diancorato a vecchie ambiguità e di ...

Advertising

ilfoglio_it : Consiglia a Conte di cercare i 'responsabili' : Conte cade. Attacca Draghi: poco ci manca che fanno Draghi presiden… - SecolodItalia1 : Conte mette un piede fuori dal M5S e attacca Grillo: «Non sarò mai il tuo prestanome» - Dr_Venkman_ : @sacrofanoo Grillo quando attacca è violento, scomposto e volgare come un cinghiale che ti carica Conte invece è p… - Guido07261 : @spighissimo Uno che si veste con quelle magliette impresentabili contesta a Conte la pochette? Ora è ufficiale: no… - MondinoUmberto : @SantucciFulvio Non si attacca nessuno,Conte ha scelto di andar via (con 7 mil) lecito ma i veri capitàni si distin… -