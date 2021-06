Conferenza stampa Pessina: «Favoriti? L’abbiamo sempre pensato. Pensavo di smettere» (Di lunedì 28 giugno 2021) Matteo Pessina è in un certo senso il volto di questa Nazionale: ecco le parole del centrocampista dell’Italia Matteo Pessina è per certi versi il volto dell’Italia di Mancini a Euro 2020. Ecco le sue parole in Conferenza stampa. L’EUROPEO DI Pessina – «Ero partito come ventisettesimo, non ci Pensavo però più di tanto. Mi sono sentito parte di questo gruppo, sempre. Sono rimasto qui anche i primi giorni, il mister mi aveva chiesto la cortesia di restare e di vedere come andavano le cose. Poi si è infortunato Stefano (Sensi, ndr) e sono rientrato in lista. Mi sono ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Matteoè in un certo senso il volto di questa Nazionale: ecco le parole del centrocampista dell’Italia Matteoè per certi versi il volto dell’Italia di Mancini a Euro 2020. Ecco le sue parole in. L’EUROPEO DI– «Ero partito come ventisettesimo, non ciperò più di tanto. Mi sono sentito parte di questo gruppo,. Sono rimasto qui anche i primi giorni, il mister mi aveva chiesto la cortesia di restare e di vedere come andavano le cose. Poi si è infortunato Stefano (Sensi, ndr) e sono rientrato in lista. Mi sono ...

