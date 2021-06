Conferenza stampa Pessina: «Favoriti? L’abbiamo sempre pensato. Credevo di smettere» (Di lunedì 28 giugno 2021) Matteo Pessina è in un certo senso il volto di questa Nazionale: ecco le parole del centrocampista dell’Italia Matteo Pessina è per certi versi il volto dell’Italia di Mancini a Euro 2020. Ecco le sue parole in Conferenza stampa. L’EUROPEO DI Pessina – «Ero partito come ventisettesimo, non ci pensavo però più di tanto. Mi sono sentito parte di questo gruppo, sempre. Sono rimasto qui anche i primi giorni, il mister mi aveva chiesto la cortesia di restare e di vedere come andavano le cose. Poi si è infortunato Stefano (Sensi, ndr) e sono rientrato in lista. Mi sono sempre ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Matteoè in un certo senso il volto di questa Nazionale: ecco le parole del centrocampista dell’Italia Matteoè per certi versi il volto dell’Italia di Mancini a Euro 2020. Ecco le sue parole in. L’EUROPEO DI– «Ero partito come ventisettesimo, non ci pensavo però più di tanto. Mi sono sentito parte di questo gruppo,. Sono rimasto qui anche i primi giorni, il mister mi aveva chiesto la cortesia di restare e di vedere come andavano le cose. Poi si è infortunato Stefano (Sensi, ndr) e sono rientrato in lista. Mi sono...

