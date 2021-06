Concorso materie STEM, ecco le convocazioni per la prova scritta: sedi ed elenco candidati. AVVISI USR (Di lunedì 28 giugno 2021) Il D.D. n. 826 del 11/06/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 giugno 2021. Si tratta del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, limitatamente alle classi di Concorso A020, A026, A027 A028 e A041 che - rispetto al bando originario - sarà svolta con procedura semplificata che prova esclusivamente prova scritta e, per chi la supera, prova orale. Non si procede alla valutazione dei titoli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 giugno 2021) Il D.D. n. 826 del 11/06/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 giugno 2021. Si tratta delordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, limitatamente alle classi diA020, A026, A027 A028 e A041 che - rispetto al bando originario - sarà svolta con procedura semplificata cheesclusivamentee, per chi la supera,orale. Non si procede alla valutazione dei titoli. L'articolo .

Advertising

xstuckwitharry : Ciao Marti, per cosa stai studiando? Hai in programma qualche concorso? Non so se sia una domanda troppo invadent…… - zazoomblog : Corso per il concorso ordinario materie scientifiche STEM. AGGIUNTI NUOVI CONTENUTI. Con breve guida per affrontare… - orizzontescuola : Corso per il concorso ordinario materie scientifiche STEM. AGGIUNTI NUOVI CONTENUTI. Con breve guida per affrontare… - MariaArrigo1 : Ho preso una decisione. Non prenderò l'abilitazione all'insegnamento: troppe materie, spreco di denaro e classe di… - infoitinterno : Concorso docenti materie scientifiche Stem, Ordinanza Ministero e protocollo di sicurezza svolgimento prove -