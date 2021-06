Concorso Comune Roma | 350 amministrativi | i funzionari recuperano la prova il 5 luglio

(Di lunedì 28 giugno 2021) ***aggiornamento del 28/06/2021: il Formez ha confermato il recupero della sessione discritta per il profilo dio amministrativo del 25 giugno al 5. Nel comunicato, pubblicato sul sito istituzionale, l’Ente precisa l’accaduto e il perché del rinvio. Leggi il comunicato **aggiornamento del 25/06/2021: Il giornale “Il Tempo” ha reso noto l’annullamento per un problema tecnico dell’ultimo giorno di selezione per il profilo dio amministrativo. Secondo la fonte, lunedì 5sarà recuperata lad’esame pero ...

LatinaBiz : Onc di Latina Nella giornata del 25 giugno la Giunta regionale ha approvato le Linee guida per il Concorso di Prog… - quotidianodirg : Comune Ragusa, concorso per graduatoria alloggi residenziali: domanda - EdizioniSimone : ?? Concorso 7 Istruttori Amministrativi – Comune di Dalmine #simoneconcorsi #pubblicoimpiego @comune.dalmine.bg ???… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Comune

Ti Consiglio

Patrocinano l'iniziativa molte importanti istituzioni del territorio, tra cui ildi ... Alessandro Bergamini: Fotografo, autore, viaggiatore, è stato premiato alNational Geographic ...... rispetto alle quali ile Ivat intendono declinare il tema dell'arredo urbano - entro ... Il percorso sfocerà in undi progettazione, rivolto ai professionisti per la selezione delle ...«Dopo la conclusione del concorso avvenuta proprio in questi giorni, entro i primi di agosto assumeremo sei nuovi vigili urbani, che porteranno il totale a 18 agenti della polizia locale». Nel consigl ...“Tutta ancora percorribile coi suoi spazi e i luoghi letterari, come un gran laboratorio di civiltà, punto di convergenza tra est e ovest, nord e sud e la ...