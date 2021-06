Con la nuova tragedia dei rifiuti le elezioni a Roma saranno una gara a tre tra Michetti, Gualtieri e Calenda (Di lunedì 28 giugno 2021) Ha ragione Francesco Figliomeni. Chi è costui? È un consigliere comunale di Roma di Fratelli d’Italia. Ha presentato un esposto alla Procura per attentato alla salute pubblica. Speriamo abbia un seguito, perché effettivamente non si capisce l’inerzia della magistratura capitolina riguardo all’emergenza sanitaria (perché di questo si tratta) legata alla nuova tragedia dei rifiuti che sta massacrando le vie respiratorie degli abitanti soprattutto della enorme zona a sud-est della città. Il panorama di certe strade ormai è al di sotto delle favelas brasiliane e delle periferie di New Delhi. Montagne di sacchetti strappati e ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 giugno 2021) Ha ragione Francesco Figliomeni. Chi è costui? È un consigliere comunale didi Fratelli d’Italia. Ha presentato un esposto alla Procura per attentato alla salute pubblica. Speriamo abbia un seguito, perché effettivamente non si capisce l’inerzia della magistratura capitolina riguardo all’emergenza sanitaria (perché di questo si tratta) legata alladeiche sta massacrando le vie respiratorie degli abitanti soprattutto della enorme zona a sud-est della città. Il panorama di certe strade ormai è al di sotto delle favelas brasiliane e delle periferie di New Delhi. Montagne di sacchetti strappati e ...

