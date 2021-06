Comuni, la città migliore per i bambini è Cagliari. Il sindaco Truzzu: «Frutto di due anni di lavoro» (Di lunedì 28 giugno 2021) È Cagliari la città italiana maggiormente a misura dei bambini. Il primato emerge dalla classifica del Sole 24 ore sulla qualità della vita declinata per fasce d’età. Nella stessa indagine Roma compare al penultimo posto per le risposte ai bisogni dei giovani. L’investimento sui servizi, a partire dai nidi Fra le caratteristiche che hanno incoronato Cagliari città dei bambini ci sono parametri come il numero di pediatri attivi, ma anche e soprattutto l’offerta di servizi per l’infanzia e a sostegno delle famiglie. L’amministrazione guidata da Paolo Truzzu di FdI, infatti, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Èlaitaliana maggiormente a misura dei. Il primato emerge dalla classifica del Sole 24 ore sulla qualità della vita declinata per fasce d’età. Nella stessa indagine Roma compare al penultimo posto per le risposte ai bisogni dei giovani. L’investimento sui servizi, a partire dai nidi Fra le caratteristiche che hanno incoronatodeici sono parametri come il numero di pediatri attivi, ma anche e soprattutto l’offerta di servizi per l’infanzia e a sostegno delle famiglie. L’amministrazione guidata da Paolodi FdI, infatti, ...

Advertising

SeaWatchItaly : Le città chiedono all’Europa politiche di migrazione umane con @FromSea2City. A Palermo, il 25 e 26 giugno, l’inc… - SecolodItalia1 : Comuni, la città migliore per i bambini è Cagliari. Il sindaco Truzzu: «Frutto di due anni di lavoro»… - CronacheCittadi : New post: In Città Metropolitana di Roma accolti gli emendamenti di Sanna e Cacciotti per finanziare opere pubblich… - PaolaTacconi : RT @GarauSilvana: #Grottaferrata governata da un sindaco di sinistra ... Diceva: 'Con me Grottaferrata sarà una città sicura'?? https://t.c… - pietro30199674 : RT @LaVeritaWeb: Finito il lockdown, è saltata ogni regola. Da Milano a Palermo, strade e piazze di tutta Italia di notte sono in balia deg… -

Ultime Notizie dalla rete : Comuni città Il 1° luglio Prato diventa città gentile In armonia con i sette punti del Manifesto delle Città Gentili, Prato si impegna in particolare ... Questo rispecchia la mission del progetto dei Comuni Gentili nell'ambito del movimento Italia Gentile, ...

L'Ambasciatore italiano del Principato di Monaco in visita a Cagliari Argomenti comuni, questi, tra le realtà portuali isolane di competenza e Montecarlo. A partire dal mercato crocieristico, per il quale la città monegasca rappresenta un porto frontaliero per le navi ...

Variante Delta in crescita: già in 16 comuni e anche in città| Grafico Corriere della Sera In armonia con i sette punti del Manifesto delleGentili, Prato si impegna in particolare ... Questo rispecchia la mission del progetto deiGentili nell'ambito del movimento Italia Gentile, ...Argomenti, questi, tra le realtà portuali isolane di competenza e Montecarlo. A partire dal mercato crocieristico, per il quale lamonegasca rappresenta un porto frontaliero per le navi ...