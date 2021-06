Come innamorarsi di Robert Redford e Jane Fonda: stasera in tv c’è A piedi nudi nel parco (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Italia gioca venerdì, quindi non ci sono scuse. L’appuntamento è per le 21.10 su Paramount Network, Canale 27 del ddt e 158 della piattaforma Sky. Mettetevi comodi per l’ora e mezza abbondante che segue. Perché stasera in tv c’è A piedi nudi nel parco (1967). Una delle commedie meglio riuscite degli anni 60. Con due star Come Robert Redford e Jane Fonda, capaci di creare la magia di cui brilla il cinema. LEGGI QUI COSA DICONO Jane E Robert L’UNO DELL’ALTRA Perfetti. Jane ... Leggi su amica (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Italia gioca venerdì, quindi non ci sono scuse. L’appuntamento è per le 21.10 su Paramount Network, Canale 27 del ddt e 158 della piattaforma Sky. Mettetevi comodi per l’ora e mezza abbondante che segue. Perchéin tv c’è Anel(1967). Una delle commedie meglio riuscite degli anni 60. Con due star, capaci di creare la magia di cui brilla il cinema. LEGGI QUI COSA DICONOL’UNO DELL’ALTRA Perfetti....

Advertising

cvrythingoes : come si fa a non innamorarsi di lui eddai - _blackwxdow : come fanno i fotografi a non innamorarsi? - Raffaelamyhooi1 : @daGhandi_aFede Come non innamorarsi di questo splendido, bellissimo..ragazzo?? - Frances01026898 : Uno Shade perplesso alla domanda di Betta se gli è mai capitato di innamorarsi in un'ora?? Comunque come sempre ha… - dgCarmel81 : Come si fa a non innamorarsi di quest'uomo anche solo xché asseconda e ci mette pure il carico ai momenti di sc… -