Come impaginare un catalogo prodotti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 giugno 2021) Per vendere i propriin maniera ottimale è indispensabile porre attenzione su ogni minimo dettaglio, anche quello che sembra essere il più semplice e quasi insignificante. Tra questi mi viene da pensare alche non di rado finisce per essere un mero elenco di oggetti e servizi con prezzi e un piccolo trafiletto per le caratteristiche. Ma in realtà ilè molto più importante di quello che sembra soprattutto per quel che concerne il livello comunicativo dell’azienda di cui mostra appunto ciò che produce e quindi vende. La cura del...