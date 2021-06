Coalizione anti Daesh, Blinken a Roma: “Forte rapporto Usa-Italia” (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo il G7 in Cornovaglia, il vertice Nato, l’incontro tra Biden e Putin e la conferenza di Berlino, prosegue il viaggio in Europa dell’amministrazione americana in chiave di una rinnovata alleanza atlantica. Questa volta volta a recarsi a Roma è Antony Blinken per la riunione interministeriale anti-Daesh, presieduta dallo stesso segretario statunitense e dal capo della Farnesina Luigi di Maio. Presenti alla ministeriale, allestita alla Fiera di Roma, 83 membri della Coalizione globale anti-Daesh, la maggior parte dei quali in veste di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo il G7 in Cornovaglia, il vertice Nato, l’incontro tra Biden e Putin e la conferenza di Berlino, prosegue il viaggio in Europa dell’amministrazione americana in chiave di una rinnovata alleanza atlca. Questa volta volta a recarsi aè Antonyper la riunione interministeriale, presieduta dallo stesso segretario statunitense e dal capo della Farnesina Luigi di Maio. Presenti alla ministeriale, allestita alla Fiera di, 83 membri dellaglobale, la maggior parte dei quali in veste di ...

