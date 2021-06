Classifica Sole 24 ore: province Cagliari-Ravenna-Trento al top (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCagliari è la provincia più a misura di bambino, quella di Ravenna la più attraente per i giovani e quella di Trento per il benessere degli anziani: sono i risultati della Classifica del ‘Sole 24 ore’ dedicata alla qualità della vita nelle province per i tre target generazionali, pubblicata nell’edizione di oggi del quotidiano. Se per parlare di benessere in generale bisognerà aspettare la tradizionale Classifica di fine anno, sottolinea il Sole, le tre nuove classifiche (ciascuna composta da 12 parametri) misurano con i numeri ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiè la provincia più a misura di bambino, quella dila più attraente per i giovani e quella diper il benessere degli anziani: sono i risultati delladel ‘24 ore’ dedicata alla qualità della vita nelleper i tre target generazionali, pubblicata nell’edizione di oggi del quotidiano. Se per parlare di benessere in generale bisognerà aspettare la tradizionaledi fine anno, sottolinea il, le tre nuove classifiche (ciascuna composta da 12 parametri) misurano con i numeri ...

Advertising

anteprima24 : ** Classifica Sole 24 ore: province Cagliari-Ravenna-Trento al top ** - SassiLive : CLASSIFICA SOLE 24 ORE CONTESTO DI VITA PER I BAMBINI, MATERA AL 102° POSTO, RIFLESSIONI DI ORAZIO LICCIARDELLO - lanuovariviera : Qualità della vita, per il Sole 24 Ore il Piceno è in bassa classifica. Bocciato per giovani e anziani, benino per… - ItaloBalbo11 : Classifica libri più venduti giugno 2021 1-L'inverno dei leoni (Stefania Auci) 2- Io sono Giorgia (Giorgia Meloni)… - PierottiMario : RT @OrlandiWalter: Immunità in Umbria prevista a fine ottobre, Coletto: «Finiamo un mese prima» // -