Clamoroso cashback | si ferma tutto Decisione a sorpresa del Governo

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ultim’ora: stop improvviso per il programma. Arriva una clamorosa notizia da Palazzo Chigi Colpo di scena: a pochi giorni dalla conclusione del primo semestre, non ci sarà spazio per un secondo. Lo si apprende a margine dell’incontro tenutosi in serata a Palazzo Chigi. Se ladovesse essere conta come sembrerebbe, il programma L'articolo proviene da Consumatore.com.

, un flop dai mille perché! Il pianoè stato uninsuccesso. Lo avevano notato molti osservatori e adesso lo ha sottolineato ufficialmente la Corte dei Conti . Chi volesse ...Ilè uno strumento che piace tantissimo agli italiani: c'è però un errore che dovrebbe essere evitato da tutti. Il Governo Conte, verso la fine del 2020, lanciò il: una misura atta a favorire la digitalizzazione cercando in questo modo di combattere contro l'evasione fiscale. Scaricando l'apposita applicazione e pagando nei negozi fisici (le spese su ...Ascolta l'articolo -ADecrease font size. AReset font size. AIncrease font size.+ Il 30 giugno scade il semestre per ottenere i rimborsi, ma dal 1° luglio non ripartirà. Attualmente è prevista per tre ...Cabina di regia a Palazzo Chigi con Draghi e i capidelegazione di Governo: blocco licenziamenti solo per aziende in crisi, abolito il Cashback ...