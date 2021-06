Civitavecchia | dodici tartarughe di mare Caretta Caretta liberate al largo di Ventotene e Santo Stefano | ecco la prima nuotata – Video

(Di lunedì 28 giugno 2021)marine della specie “” sono state rimesse inaperto, aldelle Isole di. L’operazione è stata condotta dall’equipe del Centro Ricercamarine Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, in collaborazione con il personale dell’Area Marina Protetta Amp- Riserva Naturale Statale Isole die in virtù di un Protocollo ...

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia dodici

...nell'ambiente marino deiesemplari di tartaruga sono state assicurate dal supporto fornito con assetti navali del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di, in ......Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta e grazie all apporto fornito in acqua dal Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale di. Un evento eccezionale visto che queste...Sono le Caretta Carella, rilasciate a Ventotene Dodici tartarughe marine della specie “Caretta Caretta” sono state rimesse in mare aperto, al largo delle Isole di Ventotene e Santo Stefano, nella matt ...Dodici piccole tartarughe marine della specie “Caretta Caretta” sono state rimesse in mare aperto, nelle acque dell'arcipelago pontino , mercoledì 23 ...