Circa 46.000 Medici, Infermieri, Ostetriche e altri Professionisti Sanitari non vaccinati sono stati sospesi. (Di lunedì 28 giugno 2021) Per i Professionisti della Salute no-vax non c’è tregua. Secondo gli ultimi dati sono Circa 46.000 i colleghi Medici, Infermieri, Ostetriche e delle altre discipline Sanitarie che hanno scelto volontariamente di non vaccinarsi. Molti di loro sono già stati sospesi senza stipendio fino al 31 dicembre 2021, altri lo saranno a breve. E’ partita la caccia ai non vaccinati e non c’è speranza di farcela per tutti coloro che hanno deciso, per varie ragioni, di non vaccinarsi contro il ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Per idella Salute no-vax non c’è tregua. Secondo gli ultimi dati46.000 i colleghie delle altre disciplinee che hanno scelto volontariamente di non vaccinarsi. Molti di lorogiàsenza stipendio fino al 31 dicembre 2021,lo saranno a breve. E’ partita la caccia ai none non c’è speranza di farcela per tutti coloro che hanno deciso, per varie ragioni, di non vaccinarsi contro il ...

belindamalfetti : RT @EnricoMichetti: #Roma rischia di essere sommersa dai #rifiuti: circa 3.000 tonnellate a terra per la festa romana di San Pietro e Paolo… - pmazzucc_pm : @LaMerlettaia Nel 1992 in società di revisione dei conti, contratto di formazione, da neolaureata, il netto era cir… - 58Franci85 : RT @emmevilla: Facendo due conti: se i vaccini non proteggessero in nessun modo, dovremmo aspettarci che i vaccinati morissero circa DODICI… - EliBalestrazzi : RT @Poesiaitalia: I millenari mulini a vento di Nashtifan. Antichissimi mulini a vento persiani sopravvivono ancora, in un piccolo villag… - VOTALEGA : RT @EnricoMichetti: #Roma rischia di essere sommersa dai #rifiuti: circa 3.000 tonnellate a terra per la festa romana di San Pietro e Paolo… -