Cinema: Titanus, Stefano Bethlen nominato direttore generale (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Titanus S.p.a. annuncia la nomina di Stefano Bethlen come nuovo direttore generale a partire dall’1 luglio. Fondata a Napoli nel 1904 da Gustavo Lombardo, poi condotta all’apice del successo dal figlio Goffredo fino agli anni duemila, ed ora nelle mani del nipote Guido Lombardo, Titanus è la più antica casa Cinematografica italiana. Con sede a Roma, dove sono presenti anche gli studi di produzione cine-televisiva Titanus-Elios, la Titanus è la più celebre fabbrica italiana di ‘immagini in movimento’ che continua ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) –S.p.a. annuncia la nomina dicome nuovoa partire dall’1 luglio. Fondata a Napoli nel 1904 da Gustavo Lombardo, poi condotta all’apice del successo dal figlio Goffredo fino agli anni duemila, ed ora nelle mani del nipote Guido Lombardo,è la più antica casatografica italiana. Con sede a Roma, dove sono presenti anche gli studi di produzione cine-televisiva-Elios, laè la più celebre fabbrica italiana di ‘immagini in movimento’ che continua ...

