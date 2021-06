Ciclismo | Alejandro Valverde ci ripensa | “Non sarà la mia ultima stagione da professionista Un sogno la medaglia olimpica”

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 giugno 2021) Importante novità percome comunicato in un’intervista ad AS. Il veterano iberico, che ha appena superato le 41 primavere, sembrava essere pronto ad appendere la bicicletta al chiodo al termine di questa. Lo spagnolo invece ci hato, annunciando di voler rimanere in gruppo anche l’anno prossimo. Le sue parole: “Anche se non posso confermare cheil mio ultimo Tour, di certo nonla miada. Ma non ho ancora parlato con Movistar del rinnovo. Spero non ci siano ...