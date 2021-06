Chiesa S Nicola Napoli senza fondi | Parroco | “Putin ci aiuti”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMancano iper completare il restauro delladi Sanalla Carità ae il, padre Mario Rega, chiede aiuto al presidente della Federazione Russa, Vladimir, per avere sostegno nella convinzione che il richiamo al Santo venerato anche nellaortodossa possa avere buon esito sul piano concreto. “Ho sollecitato nel tempo diverse istituzioni italiane affinché fossero erogate le risorse necessarie per completare il restauro della– dice padre Mario che affida all’ANSA il suo messaggio – ...

Agenzia ANSA

Il 24 giugno al mattino all'interno della chiesa le sante messe sono state celebrate alle 8.30 dal ... messa alle ore 19.00 è stata celebrata presso l'Anfiteatro Giovanni Paolo Secondo da Don Nicola De ... Mancano i fondi per completare il restauro della Chiesa di San Nicola alla Carità a Napoli e il parroco, padre Mario Rega, chiede aiuto al presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, per avere ...