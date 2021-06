Chiariello critica la Francia: "Deschamps disastroso, Mbappé pessimo e presuntuoso" (Di lunedì 28 giugno 2021) Risultato a sorpresa nell'ottavo di finale di Euro 2020 tra Francia e Svizzera. Una partita ricca di emozioni che ha visto la Svizzera vincere il primo tempo per 1-0 grazie al gol di Seferovic e trovarsi sotto 3-1, dopo aver fallito il rigore del possibile 2-0. Nei minuti finali però gli svizzeri sono riusciti a rimontare, portare il match sul 3-3 e ai tempi supplementari. La Francia è stata criticata per la gestione della partita e il giornalista campano Umberto Chiariello, tramite alcuni tweet sul proprio profilo, ha attaccato in particolar modo Deschamps e Mbappé. Se Mancini ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Risultato a sorpresa nell'ottavo di finale di Euro 2020 trae Svizzera. Una partita ricca di emozioni che ha visto la Svizzera vincere il primo tempo per 1-0 grazie al gol di Seferovic e trovarsi sotto 3-1, dopo aver fallito il rigore del possibile 2-0. Nei minuti finali però gli svizzeri sono riusciti a rimontare, portare il match sul 3-3 e ai tempi supplementari. Laè statata per la gestione della partita e il giornalista campano Umberto, tramite alcuni tweet sul proprio profilo, ha attaccato in particolar modo. Se Mancini ...

Advertising

Spazio_Napoli : Chiariello critica la Francia: 'Deschamps disastroso, Mbappé pessimo e presuntuoso' - FraccicaSamuel : @Chiariello_CS Molto facile a commentare quando si sbaglia e si e una pippa Se segnava era il migliore al mondo, N… - laludoazzurra : @Chiariello_CS Posto che una critica ci sta. Difatti per me Ciro non è bravissimo a dialogare con i compagni. A vol… - 107DELPIERISTA : @BrunoGalvan85 @Chiariello_CS Viene criticato solo a Napoli chissà perché forse fa comodo a qualcuno mettere insign… - PitSam7 : @Chiariello_CS Caro Direttore tanti tifosi del Napoli non vedono l'enorme sacrificio che gli chiede Mancini nel cop… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiariello critica VIDEO - Chiariello, attacco frontale a Gennaro Gattuso E' un vero e proprio attacco a Gennaro Gattuso, quello di Umberto Chiariello. ll giornalista a Canale 21 critica pesantemente l'operato del tecnico, che non ha mai incontrato il suo favore. Ecco quanto ha detto Chiariello: 'Parto con una citazione di Carlo Levi: 'il ...

Ex Ilva, i magistrati rispondono a Vendola: 'Sentenza non è una carneficina del diritto' ... che non può prescindere da uno stile comunicativo che attesti (pur nella libertà di critica) il ... nuove rivelazioni di Chiariello: 'Pagai l'ex gip per aiutarlo' Cronaca 2 Giu 2021 Coronavirus, si ...

Chiariello critica la Francia: "Deschamps disastroso, Mbappé pessimo e presuntuoso" Spazio Napoli Chiariello: “Gli unici a criticare Insigne sono i Napoletani!” Umberto Chiariello, giornalista campano, si è sfogato sul proprio profilo Twitter criticando alcuni organi di stampa ed alcuni tifosi napoletani per le eccessive critiche a Lorenzo Insigne. Le sue par ...

Chiariello attacca la piazza: "Gli unici a criticare Insigne sono di Napoli, curatevi!" Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21 e Radio Punto Nuovo, ha riportato i voti che i quotidiani hanno assegnato a Lorenzo Insigne ...

E' un vero e proprio attacco a Gennaro Gattuso, quello di Umberto. ll giornalista a Canale 21pesantemente l'operato del tecnico, che non ha mai incontrato il suo favore. Ecco quanto ha detto: 'Parto con una citazione di Carlo Levi: 'il ...... che non può prescindere da uno stile comunicativo che attesti (pur nella libertà di) il ... nuove rivelazioni di: 'Pagai l'ex gip per aiutarlo' Cronaca 2 Giu 2021 Coronavirus, si ...Umberto Chiariello, giornalista campano, si è sfogato sul proprio profilo Twitter criticando alcuni organi di stampa ed alcuni tifosi napoletani per le eccessive critiche a Lorenzo Insigne. Le sue par ...Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21 e Radio Punto Nuovo, ha riportato i voti che i quotidiani hanno assegnato a Lorenzo Insigne ...