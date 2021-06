Chiara, i genitori chiedevano aiuto per trovarla. La figlia era vicino casa, già morta (Di lunedì 28 giugno 2021) Sembrava potesse concludersi con una ragazzata come tante, con lei che chiama dopo un giorno per dire che sta per tornare. E invece no, il cadavere di Chiara Gualzetti è stato trovato a meno di un chilometro da casa, vicino all’Abbazia di Monteveglio, vicino un bosco. Non è possibile capire da quanto tempo fosse lì, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 giugno 2021) Sembrava potesse concludersi con una ragazzata come tante, con lei che chiama dopo un giorno per dire che sta per tornare. E invece no, il cadavere diGualzetti è stato trovato a meno di un chilometro daall’Abbazia di Monteveglio,un bosco. Non è possibile capire da quanto tempo fosse lì, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Lucymay11218572 : @repubblica Non ci sono parole, ma dove sono i valori di questi ragazzi. Chi sei tu per privare la vita ad una raga… - oocloveislandit : I ragazzi hanno dovuto far finta di esser genitori per un giorno, con dei bambini giocattolo. Ecco tutti i confessi… - RaffaellaLove : Non riesco a pensare a cosa stanno provando i genitori di questa ragazza. R.i.P. piccola Chiara. L'età di mia figlia ?? - chiara_sardano_ : RT @advorelou: Questa non è la faccia che facevano i vostri genitori quando da ragazzini dovevate chiedere il permesso per uscire con la pe… - arataspoladore : RT @icollaborativi: ?? 'Cari figli, cari genitori', per il progetto 'Essere figli, sempre' di #aiadc con @agiasocial. Oggi l'art.5 della Car… -