Chiara Ferragni e Fedez | lite furiosa di Leone in campagna | «Muoviti» Il gesto del bimbo spiazza tutti

Advertising

repubblica : Khaby Lame supera Chiara Ferragni: è lui il più seguito su Instagram in Italia - Agenzia_Ansa : VIDEO | Con 24 milioni di follower su Instagram supera anche Chiara Ferragni, ferma a 23,9. Khaby Lame, giovane tik… - pietroraffa : Khaby Lame ha superato Chiara Ferragni ed è l'italiano più seguito al mondo su Instagram - teatrvm : @ellev___ Yes, Chiara Ferragni - iconicmanu : L’estate è bella solo se sei Chiara Ferragni -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Leggi anche > Lo scorso week end,è volata in Grecia con gli amici mentre Fedez lo ha trascorso a Otranto per partecipare a Battiti Live. Il piccolo potrebbe aver trascorso qualche ...Khaby Lame: il successo su TikTok Oggi oltre 26milioni di persone seguono Khaby Lame sui social e addirittura il suo record ha superato quello della famosa(seguita da 24milioni di ...Prima della grande festa del primo settembre, quando Fedez e Chiara Ferragni celebreranno il loro matrimonio, altrettanto speciale il pre-party organizzato nella splendida dimora storica di Palazzo Ni ...Fedez, lite "furiosa" di Leone in campagna: «Muoviti». Il gesto del bimbo spiazza tutti. Il primogenito di casa Ferragnez si è reso protagonista di ...