Chiara è morta, trovata la 16enne sparita da casa: le ferite e quel terribile sospetto (Di lunedì 28 giugno 2021) La scomparsa di Chiara Gualzetti ha avuto purtroppo l'epilogo peggiore: è stata trovata morta in via Abbazia, dopo che ieri si era allontanata dalla sua abitazione di Monteveglio. Aveva soltanto 16 anni, sul posto carabinieri e medico legale: si indaga per omicidio, potrebbe essere stata accoltellata dato che sul suo corpo sono state trovate ferite da arma da taglio e altre lesioni. Sarà fondamentale ricostruire le ultime ore di Chiara e soprattutto i suoi contatti, nel frattempo le indagini sono portate avanti sia dalla Procura ordinaria che quella per i minorenni, dato che se dovesse ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) La scomparsa diGualzetti ha avuto purtroppo l'epilogo peggiore: è statain via Abbazia, dopo che ieri si era allontanata dalla sua abitazione di Monteveglio. Aveva soltanto 16 anni, sul posto carabinieri e medico legale: si indaga per omicidio, potrebbe essere stata accoltellata dato che sul suo corpo sono state trovateda arma da taglio e altre lesioni. Sarà fondamentale ricostruire le ultime ore die soprattutto i suoi contatti, nel frattempo le indagini sono portate avanti sia dalla Procura ordinaria chela per i minorenni, dato che se dovesse ...

