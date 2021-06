Chiara, 16 anni, trovata morta in un campo nel Bolognese. Coltellate alla gola, si indaga su incontro con un amico (Di lunedì 28 giugno 2021) È stata trovata morta in un campo Chiara Gualzetti, la 16enne scomparsa ieri da Valsamoggia, in provincia di Bologna. Il corpo della giovane è stato ritrovato ai margini di un... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 giugno 2021) È statain unGualzetti, la 16enne scomparsa ieri da Valsamoggia, in provincia di Bologna. Il corpo della giovane è stato ritrovato ai margini di un...

