Chi è Frank Lucas: l'uomo della "Blu Magic" negli Stati Uniti (Di lunedì 28 giugno 2021) Rimasto nella storia per la capacità di corrompere numerosi militari nella sua attività criminale, Frank Lucas è un narcotrafficante statunitense che inizia la sua "carriera" da giovanissimo. Con la complicità degli uomini in divisa riesce ad importare eroina dalla Thailandia con un metodo "originale". Utilizza infatti come contenitori le bare dei soldati americani caduti nella InsideOver.

