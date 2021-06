Charlène di Monaco: operata la principessa. Salta l’anniversario di nozze (Di lunedì 28 giugno 2021) L’uno luglio festeggerebbe i 10 anni di matrimonio con Alberto di Monaco Da settimane si parla dell’assenza di Charlène di Monaco la principessa sposata con Alberto di cui non si hanno notizie. L’ultima apparizione pubblica risale infatti a gennaio: da allora a parte qualche post Instagram poche o nulle le notizie sul suo conto. La principessa, che si trova nella sua terra d’origine, il Sudafrica, per impegnarsi a favore della salvaguardia dei rinoceronti avrebbe dovuto tornare a giorni. Il rientro però è stato posticipato a causa di una infezione che ha costretto Charlène a essere ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 giugno 2021) L’uno luglio festeggerebbe i 10 anni di matrimonio con Alberto diDa settimane si parla dell’assenza didilasposata con Alberto di cui non si hanno notizie. L’ultima apparizione pubblica risale infatti a gennaio: da allora a parte qualche post Instagram poche o nulle le notizie sul suo conto. La, che si trova nella sua terra d’origine, il Sudafrica, per impegnarsi a favore della salvaguardia dei rinoceronti avrebbe dovuto tornare a giorni. Il rientro però è stato posticipato a causa di una infezione che ha costrettoa essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Charlène Monaco Principessa Charlene di Monaco, l'esilio forzato: malattia brutta e dolorosa, verrà operata di nuovo? Charlène Lynette Grimaldi non potrà festeggiare il decimo anniversario di matrimonio con Alberto di Monaco . La principessa è infatti stata costretta a rimandare il suo ritorno a Montecarlo, previsto ...

