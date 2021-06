(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Con Draghi abbiamo ritrovato una centralità europea ma questa centralità ha bisogno che vada avanti una ricostruzione del sistema politicono e non c'è nessuna ragione per cui non ci sia inquel movimento politico centrale decisivo in tanti altri paesi europei". Così Sandroalla presentazione del suo libro 'Il Bersaglio'.

Advertising

TV7Benevento : Centro: Gozi, 'va ricostruito in Italia'... -

Ultime Notizie dalla rete : Centro Gozi

La Sicilia

... e che se ne è andato al Misto, neldemocratico di Bruno Tabacci. Anche se, per assoluta ... fra cui c'è anche l'Italiano Sandro, renziano eletto nella lista Renaissance. Insomma, le ..."Serve una Renew italiana, una forza centrale e riformatrice come sta già accadendo in diversi paesi europei", dice l'europarlamentare Sandro, segretario del Partito democratico europeo, eletto con Renaissance - En Marche, il movimento di Emmanuel Macron . Di un progetto del genere si parla da molti anni. Lei cosa propone, di ...Roma, 28 giu. "Con Draghi abbiamo ritrovato una centralità europea ma questa centralità ha bisogno che vada avanti una ricostruzione del sistema politico italia ...Due isole e tre isolotti in cui perdersi e ritrovarsi come novelli Ulisse, in bilico tra passato e presente, mistero, arte e natura. Una terra ammaliatrice, Malta, che in un piccolo spazio racchiude s ...