Cento idee e 100 milioni per l’Albergo dei Poveri | Carfagna e Franceschini in diretta web

"Cento idee per l'Albergo dei Poveri" è una consultazione, pubblica e aperta a tutti, per raccogliere idee sulla destinazione di Palazzo Fuga, l'ex Real Albergo dei Poveri di Napoli. L'iniziativa è promossa dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e dal ministro della Cultura, Dario Franceschini. Giovedì 1° luglio alle ore 17 i due rappresentanti del governo apriranno un dibattito in diretta web con associazioni, esperti, amministratori, cittadini. Chiunque lo vorrà, potrà iscriversi entro le ore 12 di mercoledì ...

