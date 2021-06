Celebrity Hunted, ovvero: la televisione pensa che lo spettatore sia scemo (Di lunedì 28 giugno 2021) Il sontuoso reality di Amazon Prime con sette vip in fuga va contro ogni regola di verosimiglianza. E mentre Accorsi, Bossdoms, Elodie, Incontrada, Lauro, Leotta e Miss Keta cercano di nascondersi circondati da un nugolo di telecamere, la sensazione che lo spettatore sia preso in giro avanza più veloce di loro Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 28 giugno 2021) Il sontuoso reality di Amazon Prime con sette vip in fuga va contro ogni regola di verosimiglianza. E mentre Accorsi, Bossdoms, Elodie, Incontrada, Lauro, Leotta e Miss Keta cercano di nascondersi circondati da un nugolo di telecamere, la sensazione che losia preso in giro avanza più veloce di loro

