Cashback | ultimi giorni per i rimborsi | cosa succede dal 1° luglio

(Di lunedì 28 giugno 2021) Si avvicina la conclusione della prima fase del2021: il 30 giugno è infatti fissato il termine e dal 1°arriveranno i primi. Otterranno un accredito sul conto corrente tutti coloro che hanno effettuato almeno 50 transazioni con bancomat e carte di credito, a partire da gennaio 2021. Dal 1°partirà la seconda fare dell’iniziativa: si ripartirà da zero e si potranno accumulare crediti fino al 31 dicembre 2021. Quindi vi sarà una terza fase da gennaio a giugno 2022., i numeri del primo semestre Ad oggi sono 7,86 milioni i cittadini con transazioni valide per un totale ...

giorni a disposizione per muovere la classifica che a breve assegnerà il primo Superdell'anno: bagarre nelle posizioni di ...Infatti, nell'ottica di maggiore trasparenza fiscale, è stata introdotta neglianni la ... Gestiree lotteria degli scontrini: quali sono i vantaggi di POS e registratore telematico In ...Ultimi giorni a disposizione per muovere la classifica che a breve assegnerà il primo Super Cashback dell'anno: bagarre nelle posizioni di coda.E’ tempo di rimborsi per tutti coloro che hanno sfruttato il cashback ovvero la misura introdotta dal Governo guidato da Giuseppe Conte lo scorso dicembre per incentivare gli acquisti tracciabili in u ...