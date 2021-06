Cashback, gli ultimi giorni: cosa fare per avere il rimborso (Di lunedì 28 giugno 2021) Cashback, gli ultimi giorni: il 30 giugno si chiude il primo semestre e da luglio partiranno i rimborsi: come fare per ottenerli Foto Facebook pagina Io, l’app dei servizi pubbliciIl 30 giugno chiuderà ufficialmente il primo semestre del programma Cashback, i rimborsi del 10% sulle spese effettuate in modo tracciabile secondo il piano che fu del precedente governo di Giuseppe Conte. Da giovedì 1 luglio partiranno i rimborsi. Secondo i calcoli ufficiali riportati dall’app IO sono 7,86 milioni i cittadini che hanno effettuato in totale 726 milioni di transazioni. Si può ottenere un ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 28 giugno 2021), gli: il 30 giugno si chiude il primo semestre e da luglio partiranno i rimborsi: comeper ottenerli Foto Facebook pagina Io, l’app dei servizi pubbliciIl 30 giugno chiuderà ufficialmente il primo semestre del programma, i rimborsi del 10% sulle spese effettuate in modo tracciabile secondo il piano che fu del precedente governo di Giuseppe Conte. Da giovedì 1 luglio partiranno i rimborsi. Secondo i calcoli ufficiali riportati dall’app IO sono 7,86 milioni i cittadini che hanno effettuato in totale 726 milioni di transazioni. Si può ottenere un ...

