Cashback, fase 2 dal 1 luglio: quando arriveranno i rimborsi (anche del Super Cashback) e cosa cambierà (Di lunedì 28 giugno 2021) Cashback, il 30 giugno terminerà il primo semestre di sperimentazione. Ci sono ancora pochi giorni per raggiungere la soglia delle 50 transazioni che danno diritto al rimborso, e nel frattempo ci si interroga su cosa succederà dal 1° luglio e quando arriveranno i rimborsi per le spese effettuate. Cashback, in quanti hanno partecipato e cosa succederà dal 1° luglio Il Cashback è stato ideato dal governo Conte per incentivare i pagamenti digitali e tracciabili, ...

