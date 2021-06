Caserta, violenze sui detenuti: 'Li abbattiamo come i vitelli' negli sms delle guardie (Di lunedì 28 giugno 2021) I carabinieri hanno eseguito 52 ordinanze di misure cautelari su ordine della procura di Santa Maria Capua Vetere. 25 arresti nei confronti di poliziotti penitenziari. Coinvolto anche il provveditore ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 giugno 2021) I carabinieri hanno eseguito 52 ordinanze di misure cautelari su ordine della procura di Santa Maria Capua Vetere. 25 arresti nei confronti di poliziotti penitenziari. Coinvolto anche il provveditore ...

