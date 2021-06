Caserta, violenze in carcere: misure cautelari per 52 agenti penitenziari (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 52 gli agenti penitenziari cui è stata notificata una misura cautelare nell’ambito della indagini sulle presunte violenze nel carcere di Caserta dopo la protesta scoppiata a seguito della sospensione dei colloqui con i familiari (Screen video)I carabinieri del Comando Provinciale di Caserta hanno eseguito 52 misure cautelari, emesse dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di agenti penitenziari nell’ambito ... Leggi su ck12 (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 52 glicui è stata notificata una misura cautelare nell’ambito della indagini sulle presunteneldidopo la protesta scoppiata a seguito della sospensione dei colloqui con i familiari (Screen video)I carabinieri del Comando Provinciale dihanno eseguito 52, emesse dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti dinell’ambito ...

Advertising

InserraMichele : RT @QuoSudCampania: Pestaggi e violenze in carcere, 52 misure cautelari - Il Quotidiano del Sud - anteprima24 : ** Violenze al #Carcere di Santa Maria Capua ... ** - QuoSudCampania : Pestaggi e violenze in carcere, 52 misure cautelari - Il Quotidiano del Sud - StabiaChannel : #Cronaca #Caserta - Violenze in carcere, 52 misure cautelari LEGGI LA NEWS: - anteprima24 : ** #Violenze al #Carcere di Santa Maria Capua Vetere, 52 misure. Interdittiva al ... ** -